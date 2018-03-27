الشارقة 10 رجب 1439 هـ الموافق 27 مارس 2018 م واستستضيف إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة يوم غد، الدورة السابغة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي تحت شعار " الألفية الرقمية.. إلى أين ".ويشارك في المنتدى التي تستمر فعالياته على مدى يومين، رؤساء عدد من الدول وكبار المسؤولين من داخل دولة الإمارات وخارجها، وأكثر من 40 متحدثاً من 16 دولة يناقشون عدداً من القضايا التي تدور حول مستقبل الاتصال الحكومي في عصر المجتمع الرقمي.ويشهد المنتدى الذي ينظمه المركز الدولي للاتصال الحكومي التابع للمكتب الإعلامي لإمارة الشارقة، إقامة ما يقارب من 18 جلسة حوارية و6 خطابات تفاعلية و 4 جلسات عصف ذهني، إضافة إلى 7 ورش عمل للصحفيين والمختصين بالاتصال الحكومي، وسلسلة من ورش العمل حول الإعلام الجديد موجهة للزوار والشباب تقدمها أشهر القنوات الترفيهية الرائدة التي تبث برامجها عبر اليوتيوب.// انتهى //21:55ت م