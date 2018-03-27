حائل 10 رجب 1439 هـ الموافق 27 مارس 2018 م واسدشن مدير عام التعليم بمنطقة حائل الدكتور يوسف الثويني اليوم, المعرض التوعوي بأضرار الأجهزة الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي بعنوان " إرشادتك" الذي أقامته إدارة التوجيه والإرشاد للبنين بمجمع جراند مول , بحضور عدداً من المسؤولين في الإدارة ومديري الإدارات التعليمية والمكاتب ومشرفي ومرشدي التوجيه والإرشاد .وضم معرض " إرشاد تك" منتوجات بعض المدارس ومقاطع مرئية ومنصات للحديث عن مضار وسائل التواصل الاجتماعي، ومنصة للمسابقات التي رُصدت لها عدداً من الجوائز.وأوضح مدير إدارة التوجيه والإرشاد بتعليم حائل خالد البليهي أن معرض " إرشاد تك " هو معرض توعوي وقائي للوقاية من أضرار الأجهزة الذكية ووسائل الشبكات الاجتماعية ويستهدف بالمقام الأول أبناؤنا الطلاب والطالبات وكافة شرائح المجتمع.// انتهى //21:57ت م