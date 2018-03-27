مكة المكرمة 10 رجب 1439 هـ الموافق 27 مارس 2018 م واسأكد إمام المسجد الحرام فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الجهني أن ما تتعرض له بلاد الحرمين الشريفين من إطلاق صواريخ عبثية طائشة من مليشيات الحوثي الإرهابية أحد أذرع إيران ماهي إلا مِن وهم مخططات إيران للنيل من أمن واستقرار المملكة العربية السعودية التي كانت وما زالت وستبقى بإذن الله تعالى الحصن الحصين للأمة الاسلامية.ونوه الشيخ الجهني أن المملكة العربية السعودية التي شرفها الله تعالى بأشرف البقاع واطهرها يجب على المسلمين كافة الوقوف معها وإدانة هذا العمل الإجرامي والتصدي لهذه التنظيمات الإرهابية ومن وراءها .وحمد الله على تمكن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من التصدي لهذا العبث وهذا الاجرام الذي استهدف السكان الامنين في مناطق المملكة .وسأل الشيخ الجهني الله القوي العزيز أن يثبت أقدام جنودنا البواسل ويسدد رميهم وينصرهم على أعداء الدين ويحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه وأن يؤيد بالحق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الامين ــ حفظهما الله ــ ويبطل كيد الكائدين .// انتهى //22:05ت م