الرياض 10 رجب 1439 هـ الموافق 27 مارس 2018 م واسعقدت الجمعية العمومية لجمعية رعاية الطفولة السادس مساء أمس, اجتماعاً لها بحضور حرم سمو أمير منطقة الرياض الأميرة نورة بنت محمد بن سعود عضو جمعية رعاية الطفولة , وأعضاء الجمعية وعدد من الضيوف الممثلين لمؤسسات مؤثرة في مجال الخدمة الاجتماعية .وتضمن الاجتماع الذي عقد بجامعة دار العلوم بالرياض عرضاً تعريفياً للجمعية , بعدها ألقت رئيس مجلس إدارة الجمعية الجوهرة بنت فهد العجاجي كلمة ترحيبية نيابة عن أعضاء مجلس الإدارة عبرت فيها مدى الشعور بالفخر والاعتزاز للخطوات الجريئة التي تتخذها الدولة في سبيل تحسين كفاءة العمل ومعالجة مشاكلها من جذورها التي تُولي اهتماماً واضحاً بالطفولة والتعليم قبل المدرسي ، متمنية أن يكون إنشاء " مجلس شؤون الأسرة " نواةً جديدة وفاعلة لخدمة الطفولة والأسرة , مقدمة شكرها لصاحبة السمو الأميرة نورة بنت محمد ، لحرصها الدائم على المشاركة في حضور اجتماعات الجمعية العمومية للجمعية ودعمها لها في كثير من المناسبات.واستعرض الاجتماع احصائيات التقرير السنوي لعام 2017 لجميع برامج ومشاريع الجمعية، بعدها تحدثت نائب رئيس مجلس الإدارة منيرة القنيبط عن أثر برنامج تثقيف الأم والطفل على الأم والطفل وأثرة في تمكين المرأة من خلال تحليل استمارة تم توزيعها على الأمهات المنظمين للبرنامج, كما قدم عرضا للائحة الأساسية لجمعية رعاية الطفولة بعد موائمتها وفقاً لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ، وعرضاً للحسابات الختامية للعام 2017 م و الميزانية التقديرية للعام 2018 م .//انتهى//22:22ت م