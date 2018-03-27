الرياض 10 رجب 1439 هـ الموافق 27 مارس 2018 م واسدشن المدير العام التنفيذي لمدينة الملك سعود الطبية الدكتور هيثم بن محمد الفلاح ، معرضاً نظمه مستشفى طب الأسنان بالمدينة تزامناً مع الأسبوع الخليجي الموحد لتعزيز صحة الفم والأسنان .وشمل المعرض عدة أجنحة هي : قسم تقويم الأسنان وقسم طب أسنان الأطفال، وقسم جراحة الوجه والفكين , وقسم علاج العصب، وقسم طب الأسنان الوقائي , وقسم الاستعاضة السنية، وقسم إصلاح الأسنان , وقسم طب الأسنان العام، إضافة إلى قسم مكافحة العدوى.وأكد مدير مستشفى طب الأسنان الدكتور هشام مشاط أهمية إقامة هذه الفعالية لرفع مستوى الوعي لصحة الفم والأسنان، وتعزيزًا لمبدأ "الوقاية خير من العلاج"، مشددًا على أن التوعية الوقائية هي من أهم الركائز التي تهدف إليها الفعالية.وأوضح الدكتور مشاط أن من أهم الأمور التي يقدمها المعرض هو كيفية التعامل مع ما يصيب صحة الفم والأسنان ، إضافة إلى الاهتمام بصحة فم الطفل، ودعم السلوكيات الصحية التي من شأنها المحافظة على صحة الفم والأسنان , منوهًا بأن هناك فعاليات داخلية وخارجية مصاحبة للأسبوع الخليجي لصحة الفم والأسنان، إيماناً من المستشفى بأهمية التوعية.// انتهى //22:24ت م