حائل 10 رجب 1439 هـ الموافق 27 مارس 2018 م واسانطلقت اليوم فعاليات أسبوع الشجرة ٤١ الذي نظمته بلدية تربة حائل تحت عنوان " نشجر معاً لمملكة خضراء " بحضور رئيس مركز تربة حائل خالد الواكد ورئيس البلدية سعد الشبرمي ومديري الدوائر الحكومية وعدداً من معلمي وطلاب المدارس, وذلك في حديقة الرواد .وشاهد الحضور عدداً من اللوحات الإرشادية لمجموعة من الشجيرات المثمرة والبرية والزهور التي قدمتها البلدية للزوار تشجيعاً على زراعة الشجرة ورعايتها .بعد ذلك شارك الحضور بغرس النخيل كما قام طلاب المدارس في زراعة عدد من الأشجار وريها في رسالة للمحافظة على النباتات وحماية الغطاء النباتي من التصحر وتشجيع الزراعة .وأكد رئيس بلدية تربة أهمية تنمية وتحسين الغطاء النباتي والاهتمام بالمنتزهات الوطنية وزيادة رقعة المناطق الخضراء في إطار الحفاظ على البيئة والثروات الطبيعية ودعم جودة الحياة ورفاهية المواطن التي أثمرت عن زراعة أكثر من خمسة آلاف شجرة هذا العام وأكثر من 80 ألف من مختلف الزهور, متمنياً تفاعل الجميع للوصول للهدف المنشود بزراعة 50 ألف شجرة خلال العام القادم - بأذن الله -.// انتهى //22:43ت م