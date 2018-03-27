بريدة 10 رجب 1439 هـ الموافق 27 مارس 2018 م واسوجه محافظ محافظة عنيزة عبدالرحمن بن إبراهيم السليم الجهات الخدمية في المحافظة بالعمل على تطبيق برنامج " فكرة لوطني " في فروعه الأربعة ( الإيجابية الطلابية ، الإيجابية الأسرية ، الإيجابية المؤسسية ، الإيجابية البيئية ) الذي سينفذ بالمحافظة بدءاً من حي المنتزه .جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بالمدير العام للبرنامج الدكتور عبدالعزيز الأحمد أمس ، والمدير التنفيذي عبدالرحمن البعيمي .وثمن الدكتور الأحمد دعم واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس اللجنة الإشرافية العليا لبرنامج "فكرة لوطني" لتعزيز أهدافه، مشيرا إلى أنه إضافة للبرامج التي تستهدف الإنسان هناك البرنامج الذي يستهدف المكان "الإيجابية البيئية" لجعلها بيئة إيجابية.وبين المدير العام على برنامج «فكرة لوطني» الدكتور عبدالعزيز الأحمد أن البرنامج سيقدم حزمة من البرامج التدريبية والفعاليات المتخصصة التي يقدمها عبر مجموعة من الخبراء المعنيين بتحسين جودة الحياة ، ويشمل مشاريع عدة للإيجابية الذاتية للطلاب والطالبات في تعليم المنطقة، والإيجابية الأسرية والمؤسسية، وتشمل المنشآت والقادة والمديرين، والإيجابية البيئية ، مشيراً إلى أن البرنامج يهدف إلى تحويل الأحياء في المحافظة إلى أحياء إيجابية وتطبيق جميع المعايير ، بالتعاون مع القطاعات الحكومية نحو تغيير يسعى لرفع مستوى الإيجابية وفق برنامج علمي يشمل العديد من البرامج التنموية.// انتهى //23:06ت م