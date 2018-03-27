مكة المكرمة 10 رجب 1439 هـ الموافق 27 مارس 2018 م واسأشاد سفير جمهورية موريشيوس لدى المملكة محمد إقبال لاتونا ، بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من عناية ورعاية لضيوف الرحمن ، وبالخدمات المتطورة التي توفرها وزارة الحج والعمرة لضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين وزوار.جاء ذلك خلال لقاء معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط ، في مكتبه بمقر الوزارة بمكة المكرمة اليوم بسفير جمهورية موريشيوس لدى المملكة ، حيث جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث العلاقات المتطورة بين البلدين .ونوه السفير محمد إقبال بالخدمات الكبيرة التي تقدمها حكومة المملكة والتطوير في استخدام "التقنية" ، التي سهلت عليهم أداء مناسكهم ، وحققت الإنسيابية المطلوبة والشفافية العالية في جميع إجراءاتهم، منذ قدومهم للأراضي المقدسة وحتى مغادرتهم إلى بلادهم سالمين غانمين بعد أداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة وأمن وأمان.وثمن السفير ما يجده معتمري بلاده الذين وفدوا لأداء العمرة في هذا الموسم، من تسهيلات كبيرة، وما تم توفيره لهم من خدمات متطورة تقدمها المملكة.// انتهى //23:15ت م