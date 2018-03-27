القاهرة 10 رجب 1439 هـ الموافق 27 مارس 2018 م واسأُغلقت صناديق الاقتراع في الساعة التاسعة من مساء اليوم في معظم مقار اللجان الانتخابية بالمحافظات المصرية، والبالغ تعدادها 13 ألفًا و706 لجان فرعية، التي تجرى بها الانتخابات الرئاسية المصرية في يومها الثاني.وشهد اليوم إقبالاً من قبل الناخبين على التوجه لمقار لجان الاقتراع والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، فيما تستأنف لجان الاقتراع عملها مرة أخرى اعتبارًا من التاسعة من صباح الغد.ويخوض غمار المنافسة الانتخابية على منصب رئيس جمهورية مصر العربية كل من المرشحان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية، ورئيس حزب المؤتمر المصري المهندس موسى مصطفى موسى.// انتهى //23:18ت م