الرياض 10 رجب 1439 هـ الموافق 27 مارس 2018 م واسحقق المنتخب الوطني لدرجة الشباب لقب بطولة دبي الدولية الودية بعد فوزه على شقيقه منتخب الإمارات لدرجة الشباب بنتيجة 3-0، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب ذياب عوانه بمقر الاتحاد الاماراتي لكرة القدم، والذي منح المنتخب الوطني الشاب العلامة الكاملة التي وضعته في صدارة المجموعة.وجاءت أهداف المنتخب عن طريق عبدالعزيز الشهراني في الدقيقة 25 و 35 من شوط المباراة الأول، وحامد الغامدي في الدقيقة 88 عن طريق ركلة جزاء.ودخل المدير الفني للمنتخب خالد العطوي اللقاء بقائمة مكونة من عبدالرحمن الشمري في حراسة المرمى، ومهند الشنقيطي، ونايف ألماس، وخليفة الدوسري، ومحمد الشنقيطي، وحامد الغامدي، ومنصور البيشي، وتركي العمار، وخالد الغنام، وعبدالمجيد الزهراني، وعبدالعزيز الشهراني.من جهته أوضح المدير الفني للمنتخب الوطني خالد العطوي أن هدف الجهاز الفني للمنتخب من المعسكر هو الوقوف على مستويات اللاعبين من خلال مباريات شبه رسمية تحمل احتكاكًا فنيًا عاليًا بهدف إعداد قائمة من اللاعبين الأفضل للمعسكر القادم والذي يأتي استكمالًا للإعداد للمشاركة في كأس آسيا تحت 19 عامًا 2018.ولفت العطوي إلى أن تحقيق لقب البطولة يعد أمرًا جيدًا للاعبين لتنمية ثقافة الفوز لديهم، مشيرًا إلى أن الأهم هو تحقيق الأهداف المرجوة التي وضعها الجهاز الفني خلال فترة الإعداد القصيرة والتي أثبتوا من خلالها اللاعبين حضورهم الذهني العالي في التمارين والمباريات، معبرًا عن تفاؤلهم كجهاز فني للمستقبل في تحقيق نتائج إيجابية أكبر.وحول عدم انضمام عدد من اللاعبين البارزين قال:" هناك لاعبين ممن كانوا معنا في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا التي أقيمت في الدمام نوفمبر الماضي نعرف مستوياتهم جيدًا لذا لم يتم استدعائهم للمعسكر" .// انتهى //23:27ت م