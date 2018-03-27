زيوريخ 10 رجب 1439 هـ الموافق 27 مارس 2018 م واسخسر المنتخب المصري لكرة القدم أمام نظيره اليوناني بهدف دون رد في المباراة الودية الدولية التي جمعتهما اليوم في زيوريخ ، خلال معسكره في سويسرا استعدادا لكأس العالم .والتقى المنتخبان 16 مرة من قبل حيث فازت مصر ست مرات كما فازت اليونان ست مرات وتعادلا أربع مرات.ويستعد المنتخب المصري للمشاركة في كأس العالم حيث يلعب في المجموعة الأولى مع السعودية وأوروجواي والدولة المضيفة روسيا .// انتهى //23:31ت م