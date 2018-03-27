نيس 10 رجب 1439 هـ الموافق 27 مارس 2018 م واسحقق المنتخب التونسي لكرة القدم انتصاره الثاني خلال أسبوع بفوزه على نظيره الكوستاريكي بهدف دون رد اليوم في المباراة الودية في مدينة نيس الفرنسية ضمن استعدادات الفريقين لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.ويعد الفوز الثاني للمنتخب التونسي ، حيث فاز على نظيره الإيراني بنفس النتيجة وديا يوم الجمعة الماضي.ويخوض المنتخب التونسي فعاليات المونديال الروسي ضمن المجموعة السابعة التي تضم معه منتخبات إنجلترا وبنما وبلجيكا فيما يخوض المنتخب الكوستاريكي المونديال ضمن المجموعة الخامسة مع منتخبات البرازيل وسويسرا وصربيا.// انتهى //23:33ت م