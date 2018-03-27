كوبنهاجن 10 رجب 1439 هـ الموافق 27 مارس 2018 م واستعادل المنتخب الدنماركي لكرة القدم مع ضيفه التشيلي في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم ضمن استعدادات المنتخب الدنماركي لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.وخاض المنتخب الدنمارك مع منتخب بيرو ضمن منافسات المجموعة الثالثة بالدور الأول للمونديال التي تضم معهما منتخبي فرنسا وأستراليا.وفشل منتخب تشيلي في بلوغ نهائيات كأس العالم ، إضافة لاستعداداته المبكرة للدفاع عن لقبه القاري في النسخة الجديدة من بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) التي تستضيفها البرازيل منتصف العام المقبل.// انتهى //23:34ت م