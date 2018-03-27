الأحساء 10 رجب 1439 هـ الموافق 27 مارس 2018 م واساستضافت الكلية التقنية بمحافظة الأحساء اليوم الاجتماع الرابع لفريق الأحساء المبدعة ، بحضور مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية محمد بن سليمان السلوم، ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام، وممثلو الجهات المشاركة أعضاء اللجنة التنفيذية ، ومدير المعهد الصناعي الثانوي الثالث بالأحساء المهندس عبدالرحمن الذكر الله، ووكيل المعهد الصناعي الأول المهندس إبراهيم النويصر كشركاء في التدريب والتأهيل.واشتمل جدول أعمال الاجتماع على عدد من الكلمات ، حيث استعرض ممثل الكلية في فريق الأحساء المبدعة وليد بن محمد الشويهين مهام الكلية في الفريق وهي التنسيق مع المعاهد الصناعي بالأحساء للقيام بتدريب وتأهيل الحرفيين، والإسهام في تطوير أدوات الحرفيين.في حين أبدى مسئولو المعاهد استعدادهم التام للمساهمة في إنجاح أهداف لجنة الأحساء المبدعة، على أن يقوم أعضاء اللجنة بزيارة ميدانية للمعاهد والوقوف على الإمكانيات المتاحة، وزيارة مركز الحرفيين لمعرفة احتياجاتهم من التدريب والتأهيل، وإمكانية تطوير أدوات الحرفيين .كما تم استعراض تقارير الشركاء، بعدها جدولة الاجتماعات القادمة حتى نهاية 2018م ، وما استجد من أعمال.ويأتي هذا الاجتماع استكمالاً للاجتماعات السابقة، ويهدف إلى ضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية لترسيخ دور الأحساء المبدعة في شبكة اليونسكو، ووضع الأحساء في المكانة التي تستحقها في المحافل الدولية، وتعزيز الحراك الثقافي المحلي، وتسويق الأحساء سياحياً على المستوى الإقليمي والمحلي .مما يذكر أن الأحساء نالت عضوية الانضمام للشبكة العالمية في المجال الإبداعي الخاص بالحرف اليدوية والفنون الشعبية عام ٢٠١٥ لأول مرة على مستوى المملكة ودوّل الخليج والثالثة على مستوى الوطن العربي، وتشارك منذ انضمامها في جميع اللقاءات السنوية التي عُقدت في عدة دول ساهمت فيها بإبراز المقومات الثقافية والإبداعية التي تزخر بها الأحساء، وقد بلغ عدد المدن الأعضاء في هذه الشبكة 180 مدينة مبدعة من أكثر من 70 دولة حول العالم في المجالات الإبداعية السبعة التي اعتمدتها الشبكة ومهن الحرف اليدوية والفنون الشعبية، والتصميم، والأفلام، وفن الطبخ، والأدب .// انتهى//23:49ت م