مكة المكرمة 10 رجب 1439 هـ الموافق 27 مارس 2018 م واسثمّن معالي وزير الشؤون الإسلامية بجمهورية المالديف، الدكتور زياد باقر الجهود الكبيرة لتنظيم أعمال الحج، مؤكداً أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله – قد شيدت العديد من المشروعات الضخمة في مكة المكرمة، والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.وأكد أن المملكة حشدت الطاقات، وسخرت كل الإمكانات لينعم الحجاج بأداء نسكهم بكل يسر وسهولة، مشيدا بالتطور الكبير في الخدمات المقدمة لحجاج البيت الحرام.جاء ذلك خلال لقائه معالي نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، في مكتبه بمقر الوزارة بمكة المكرمة اليوم ، حيث تم بحث الخدمات التي تتشرف الوزارة والجهات التابعة لها، بتقديمها لمعتمري وحجاج جمهورية المالديف، في موسمي حج وعمرة هذا العام 1439هـ.من جانبه، قدم معالي الدكتور عبدالفتاح مشاط، شكره لمعالي وزير الشؤون الإسلامية بجمهورية المالديف، على تعاونه وإشادته بنجاح وتميز موسم حج العام الماضي 1438هـ، الذي تحقق - بفضل الله وتوفيقه -، ثم بفضل ما قُدِّم من تسهيلات وخدمات جليلة لجميع ضيوف الرحمن، وبتضافر جميع الجهود .// انتهى //23:50ت م