الباحة 10 رجب 1439هـ الموافق 27 مارس 2018م واسعقد محافظ قلوة رئيس اللجنة الفرعية لحماية البيئة عبدالله بن زايد الحربي , اليوم اجتماع لجنة حماية البيئة الفرعية بالمحافظة, بحضور رئيس لجنة حماية البيئة بالمنطقة عبدالله مكني.واستهل الحربي الاجتماع بكلمة رحب فيها بالحضور ، مقدماً شكره لسمو أمير منطقة الباحة على مايوليه من إهتمام بالمنطقة وماتم تشكيله من لجان لحماية البيئة إلا دلالة واضحة على حرص سموه على المحافظة على هوية المنطقة البيئية حتى يعنم أبناءها وزائريها بالبيئة الصحية الملائمة.بعد ذلك قدم رئيس اللجنة الرئيسية ، نبذه تعريفية عن دور اللجنة الرامية إلى تعزيز مفهوم الثقافة البيئية وطرح خطة عمل للجهات المعنية ودورها في الحفاظ على البيئة.تلى ذلك مداخلات الأعضاء الذي أظهر تفاعلاً من الجميع لتفعيل الدور الحقيقي لحماية البيئة .وفي نهاية الاجتماع اتخذت عدة توصيات بهذا الخصوص.//انتهى//00:16ت م