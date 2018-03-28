المنامة 10 رجب 1439 هـ الموافق 27 مارس 2018 م واسأعلنت مملكة البحرين أنها قدمت شكوى لدى منظمة الطيران المدني الدولي ضد انتهاكات المقاتلات القطرية.وذكرت وكالة الأنباء البحرينية اليوم، أن شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين، اتخذت الإجراءات اللازمة وتقديم شكوى لدى منظمة الطيران المدني الدولي، على ضوء الواقعة التي تم رصدها يوم أمس في حوالي الساعة 1435 بتوقيت البحرين حيث قامت مقاتلتان قطريتان تحلقان فوق المياه الدولية ضمن إقليم البحرين لمعلومات الطيران دون إذن مسبق على ارتفاع 30 ألف قدم.وقامت المقاتلتان بالارتفاع تحت طائرة إماراتية خاصة تحمل النداء A6HMS ونوعها A320 متجهة من الفجيرة لروما، مما أدى إلى تدخل المراقبة الجوية بمملكة البحرين واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الطيران.وكانت الطائرة الإماراتية قامت يوم أمس بالارتفاع إلى 35 ألف قدم لتفادي المقاتلات القطرية التي دأبت على انتهاك الاتفاقيات الدولية وتعريض حركة الطيران المدني للخطر في المنطقة، حيث أن هذا التصرف غير المسؤول من المقاتلات القطرية هو الثاني تجاه طائرة إماراتية في نفس اليوم.// انتهى //00:16ت م