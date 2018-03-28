عمان 10 رجب 1439 هـ الموافق 27 مارس 2018 م واستعادل المنتخب الأردني لكرة القدم مع نظيره الفيتنامي بنتيجة بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت بينمها اليوم في عمّان، في ختام منافسات المجموعة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا التي تقام في دولة الإمارات العربية المتحدة العام المقبل.وتقدم المنتخب الفيتنامي بهدف السبق عبر نغويان كونغ، بالدقيقة (24)، وتعادل للأردن منذر أبو عمارة بالدقيقة 71.وتأهل المنتخب الأردني لنهائيات آسيا 2019، كبطل للمجموعة بعدما رفع رصيده إلى 12 نقطة، فيما رفع منتخب فيتنام رصيده إلى 10 نقاط.// انتهى //00:25ت م