الرياض 10 رجب 1439 هـ الموافق 27 مارس 2018 م واس‎أطلق الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة، بالتعاون مع شركة بوز ألين هاملتن، اليوم، مسابقته الأولى للأمن السيبراني «كايزن العربية»، التي ستقام - بمشيئة الله - يوم السبت السابع من شهر أبريل القادم ، وذلك في فندق كراون بلازا - المدينة الرقمية - الرياض.وتأتي هذه المسابقة سعياً من الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة لبناء قدرات محلية واحترافية وفق أعلى المعايير العالمية في هذا المجال، والعمل على إقامة وتنظيم المنافسات المحلية والعالمية في مجال الأمن السيبراني .وتعد المسابقة حدثاً تفاعلياً صمم خصيصاً لبناء مهارات هواة الأمن السيبراني من خلال التحديات العملية في مجال التحليل الجنائي، التشفير، تطوير وبرمجة الاختراقات، اختراقات المواقع والهواتف الذكية، والهندسة العكسية الثنائية.وسيحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة مقدارها ٣٠٠ ألف ريال، والمركز الثاني ٢٠٠ ألف ريال، فيما خصص للمركز الثالث ١٠٠ ألف ريال، بالإضافة إلى جوائز رمزية وشهادات حضور لبقية المراكز والمشاركين في المسابقة. رابط التسجيل : https://safcsp.org.sa/ar/KaizenArabia .// انتهى //00:34ت م