الباحة 10 رجب 1439هـ الموافق 27 مارس 2018م واسنظمت إدارة الصحة العامة بالشئون الصحية بمنطقة الباحة بالتعاون مع مجلس شباب محافظة القرى ، اليوم فعالية "يلا نمشي"، بمشاركة محافظ القرى خالد العبيلان، ومساعد مدير عام الشئون الصحية بمنطقة الباحة للصحة العامة طارق الغامدي، وعدد من مدراء الجهات الحكومية.وانطلقت فعالية "يلا نمشي" الصحية، بالممشى العام التابع لبلدية القرى بمثلث بيدة، وبمشاركة قرابة 400 شخص من مختلف الأعمار، حيث قطعوا مسافة ألفين متر.ونوه محافظ القرى خالد العبيلان، حرص المحافظة على خدمة المجتمع وتلبية رغبات وتطلعات الناس سواءً كانت رياضية أو اجتماعية أو أسرية، مؤكداً أن مجلس شباب محافظة القرى، الشريك الاستراتجي لتنفيذ هذه الفعالية وصحة الباحة ، يحرصون على تقديم المزيد من الفعاليات التي تهم كافة شرائح المجتمع.وقدم العبيلان شكره وتقديره للشئون الصحية بالمنطقة ولمجلس شباب محافظة القرى ولكافة الجهات التي شاركت في تنفيذ هذه الفعالية.وفي نهاية الفعالية تم تكريم الجهات المشاركة وتقديم العديد من الهدايا والجوائز للمشاركين .يشار إلى أن فعالية "يلا نمشي"، هي حملة توعوية تهدف إلى التعريف بأهمية المشي وفوائده الصحية .// انتهى //00:37ت م