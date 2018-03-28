الرياض 10 رجب 1439 هـ الموافق 27 مارس 2018 م واسنيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ، حضر معالي المستشار الخاص المشرف العام على مكتب سمو أمير منطقة الرياض الأستاذ سحمي بن شويمي بن فويز ، اليوم حفل سفارة جمهورية بنجلاديش بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بقصر طويق في حي السفارات بالرياض.وكان في استقبال معاليه لدى وصوله مقر الحفل سفير جمهورية بنجلاديش لدى المملكة غلام موشي وعدد من منسوبي السفارة.حضر الحفل عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.// انتهى //00:39ت م