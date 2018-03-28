موسكو 10 رجب 1439 هـ الموافق 27 مارس 2018 م واسأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم اتصالاً هاتفياً بنظيره التركي رجب طيب أردوغان.وأوضح بيان صادر عن قصر الكرملين الروسي، أن الرئيس التركي عبر عن تعازيه في الضحايا الذين سقطوا إثر الحريق الذي اندلع في مركز تجاري بمدينة كيميروفو الروسية.وأضاف البيان أن الجانبين أكدا خلال الاتصال على أهمية مواصلة تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى مناقشة التحضيرات لاجتماع مجلس التعاون بين روسيا وتركيا الذي سيعقد في العاصمة التركية أنقرة بداية الشهر القادم.// انتهى //00:41ت م