حائل 10 رجب 1439 هـ الموافق 27 مارس 2018 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل ، أسمى الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على الدعم السخي لجامعات المملكة وجامعة حائل ، والذي مّكن طلاب وطالبات الجامعة وبقية جامعات المملكة من تحقيق مستويات علمية عالية ونيل البعض منهم لجوائز دولية .وأثنى سموه على دور وزارة التعليم وجامعة حائل في تهيئة المستقبل لشباب وفتيات المنطقة ، مؤكداً سموه أن هؤلاء الخريجين هم لبنة من لبنات تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 .وقدم سموه التهنئة للخريجين ولأسرهم وأساتذتهم وجامعتهم ، مشيراً للجهود الكبيرة التي بذلت من الجميع حتى تحقق المأمول وقطف ثمار تفوق طلاب وطالبات الجامعة .جاء ذلك في تصريح صحفي لسموه بعد رعايته للحفل الذي أقامته جامعة حائل مساء اليوم في قاعة الاحتفالات بالمدينة الجامعية لتخريج الدفعة (13) من طلابها , وبدئ بالمسيرة الأكاديمية لمدير ووكلاء وعمداء الجامعة ومسيرة الطلاب الخريجين .ثم بدئ الحفل الخطابي بالقران الكريم ثم ألقى الطالب خالد العقلاء كلمة الطلاب الخريجين ، حمد الله فيها على توفيقه وتمكنه وزملائه من النجاح وتحقيق معدلات علمية عالية ، مقدما شكره لسمو أمير منطقة حائل وللجامعة وأساتذتها ، سائلا الله بأن يمكنه وزملائه من رد الجميل للوطن عبر تقديم خدمات متميزة وجهود مضاعفة بإذن الله .ثم ألقى معالي مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن ابراهيم البراهيم كلمة نوه بدعم القيادة الحكيمة وبمتابعة سمو أمير منطقة حائل لكافة المجالات العالمية التي تعود على الطلاب والطالبات بالفائدة ، معربا عن تهنئته للوطن والمنطقة بتخريج 5767 خريجاً وخريجة منهم 1722 طالباً و4045 طالبة في مختلف التخصصات .ثم توالت فقرات الحفل ، وفي الختام كرم سمو أمير منطقة حائل الخريجين وكرم المتفوقين ، كما كرم أحد الطلاب الذي حقق جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لحفظ القران الكريم .حضر الحفل وكيل إمارة منطقة حائل الدكتور سعد بن حمود البقمي وعدد من المسئولين .// انتهى //00:59ت م