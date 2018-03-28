عام / أمير منطقة حائل يرعى حفل تخريج طلاب جامعة حائل
الأربعاء 1439/7/11 هـ الموافق 2018/03/28 م واس
حائل 10 رجب 1439 هـ الموافق 27 مارس 2018 م واس
رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل ، أسمى الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على الدعم السخي لجامعات المملكة وجامعة حائل ، والذي مّكن طلاب وطالبات الجامعة وبقية جامعات المملكة من تحقيق مستويات علمية عالية ونيل البعض منهم لجوائز دولية .
وأثنى سموه على دور وزارة التعليم وجامعة حائل في تهيئة المستقبل لشباب وفتيات المنطقة ، مؤكداً سموه أن هؤلاء الخريجين هم لبنة من لبنات تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 .
وقدم سموه التهنئة للخريجين ولأسرهم وأساتذتهم وجامعتهم ، مشيراً للجهود الكبيرة التي بذلت من الجميع حتى تحقق المأمول وقطف ثمار تفوق طلاب وطالبات الجامعة .
جاء ذلك في تصريح صحفي لسموه بعد رعايته للحفل الذي أقامته جامعة حائل مساء اليوم في قاعة الاحتفالات بالمدينة الجامعية لتخريج الدفعة (13) من طلابها , وبدئ بالمسيرة الأكاديمية لمدير ووكلاء وعمداء الجامعة ومسيرة الطلاب الخريجين .
ثم بدئ الحفل الخطابي بالقران الكريم ثم ألقى الطالب خالد العقلاء كلمة الطلاب الخريجين ، حمد الله فيها على توفيقه وتمكنه وزملائه من النجاح وتحقيق معدلات علمية عالية ، مقدما شكره لسمو أمير منطقة حائل وللجامعة وأساتذتها ، سائلا الله بأن يمكنه وزملائه من رد الجميل للوطن عبر تقديم خدمات متميزة وجهود مضاعفة بإذن الله .
ثم ألقى معالي مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن ابراهيم البراهيم كلمة نوه بدعم القيادة الحكيمة وبمتابعة سمو أمير منطقة حائل لكافة المجالات العالمية التي تعود على الطلاب والطالبات بالفائدة ، معربا عن تهنئته للوطن والمنطقة بتخريج 5767 خريجاً وخريجة منهم 1722 طالباً و4045 طالبة في مختلف التخصصات .
ثم توالت فقرات الحفل ، وفي الختام كرم سمو أمير منطقة حائل الخريجين وكرم المتفوقين ، كما كرم أحد الطلاب الذي حقق جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لحفظ القران الكريم .
حضر الحفل وكيل إمارة منطقة حائل الدكتور سعد بن حمود البقمي وعدد من المسئولين .
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