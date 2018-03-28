بريدة 10 رجب 1439 هـ الموافق 27 مارس 2018 م واستعقد الجمعية السعودية للطب الوراثي بالتعاون مع الشئون الصحية بمنطقة القصيم بعد غد الخميس الورشة السادسة عشر تحت عنوان : " الفحص المبكر للمواليد " وذلك في فندق قولدن توليب بمدينة بريدة .وأوضح رئيس الجمعية الدكتور زهير رهبيني أن الورشة تأتي ضمن سلسلة من ورش العمل الطبية التي تستهدف مناقشة التطورات في الطب الوراثي على المستوى المحلي، ومواكبتها لما يستجد عالمياً ، والاستفادة من كل جديد في هذا العلم سواء من ناحية التشخيص الإكلينيكي ، أو المختبري ، أو البحثي أو التدريبي ، وبث روح المنافسة بين الناشئين من الأطباء في هذا الحقل وتشجيعهم على اكتشاف الجديد فيه .وأكد رهبيني حرص الجمعية على زيادة الوعي بالأمراض الوراثية حيث تتنوع هذه الورش ليتم تنفيذها في مدن المملكة ، بالإضافة إلى الملتقيات البحثية مع الجهات المختصة الطبية داخل المملكة وخارجها .وتضم الورشة 12 متحدثاً من مستشفى الملك فيصل التخصصي، والحرس الوطني، ومدينة الملك فهد الطبية، ومتحدثين من منطقة القصيم ، حيث سيتم مناقشة موضوع الفحص المبكر للمواليد في العالم بشكل عام ، ثم في المملكة بشكل خاص، فيما سيتم مناقشته خصوصاً في منطقة القصيم .وتشمل الورشة مواضيع تاريخ الفحص المبكر للمواليد في العالم ، وكذلك المواليد في والمملكة ومحافظات المنطقة ، ونبذة عن طبيعة الأمراض الوراثية التي وضعت في قائمة الفحص المبكر للمواليد وطرق التعامل معها سواء في الحالات الحادة أو المزمنة ، كما يشمل البرنامج طرق الفحص المختلفة والتأكد مخبريا عن المرض ، وكذلك استعراض طرق العلاج المختلفة للمرضى من أدوية وحميات مختلفة كحمية البروتين وغيرها ، بالإضافة إلى مراقبة المعايير الموضوعة لنجاح الفحص المبكر للمواليد وطرق تصحيحه، هذا عدا المواضيع التي تستجد على الساحة الطبية سواء من ناحية الأمراض الوراثية المستجدة، أو آلية التعامل مع المرضى الحاليين .// انتهى //01:33ت م