نيويورك 10 رجب 1439 هـ الموافق 27 مارس 2018 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك بمعالي الأمين العام للأمم المتحدة السيد انطونيو غوتيرس.وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وما تقدمه المملكة لبرامج الأمم المتحدة المختلفة في إطار دعمها للمجهودات الانسانية والتنموية ودورها في صون الأمن والسلم الدوليين بالشراكة مع الأمم المتحدة.وعبر الأمين العام للأمم المتحدة عن تقديره لما تقوم به المملكة من مساهمات إنسانية في العالم ، وتقدمه من أجل الشعب اليمني، ودعمها وتمويلها خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، داعيا الدول للمساهمة في هذا الجهد الإنساني.وجدد معاليه خلال اللقاء إدانته لاستهداف مدن المملكة بالصواريخ البالستية من قبل مليشيا الحوثي.بعد ذلك شهد سمو ولي العهد والأمين العام التوقيع على البرنامج التنفيذي المشترك بين كل من المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة ويمثلها: مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية للأمم المتحدة لغرض: دعم وتمويل خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن للعام (2018) .ومثل المانحين في توقيع البرنامج المشترك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المدير التنفيذي لمركز اسناد العمليات الانسانية الشاملة في اليمن / محمد ال جابر، ومن جانب الامم المتحدة مساعدة الامين العام للامم المتحدة والمراقب المالي السيدة بيتينا توتشي بارتسيوتاس.وتتضمن الاتفاقية تقديم مبلغ مليار دولار أمريكي من المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة منها 930 مليون دولار لمنظمات الامم المتحدة و70 مليون دولار لتأهيل الموانئ والطرق لزيادة حجم المواد الإغاثية و الواردات التجارية.حضر اللقاء وتوقيع الاتفاقية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير ومعالي المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن الاستاذ محمد آل جابر وكبار المسئولين في الأمم المتحدة .// انتهى //02:48ت م