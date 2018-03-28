طشقند 10 رجب 1439 هـ الموافق 27 مارس 2018 م واسالتقى وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل بن سراج مرداد في مدينة طشقند اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية أوزبكستان عبدالعزيز كاميلوف، وذلك على هامش مؤتمر طشقند الدولي حول أفغانستان.وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أوزبكستان هشام بن مشعل السويلم.// انتهى //03:08ت م