أديس أبابا 10 رجب 1439 هـ الموافق 27 مارس 2018 م واساختار الائتلاف الحاكم في إثيوبيا أبي أحمد رئيسًا جديدًا لحكومة البلاد ليحل بدلاً من هايلي مريم ديسالين الذي استقال الشهر الماضي.يذكر أن أبي أحمد من مواليد عام 1976 م يترأس "المنظمة الديمقراطية لشعوب أورومو"، التي تعد أحد الأحزاب التي تنتمي إلى الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية.وقدم هايلي مريم ديسالين الذي كان يترأس الحكومة استقالته في 15 فبراير الماضي.// انتهى //03:34ت م