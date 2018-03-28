عام / الائتلاف الحاكم في إثيوبيا يختار "أبي أحمد "رئيسًا جديدًا للحكومة
الأربعاء 1439/7/11 هـ الموافق 2018/03/28 م واس
أديس أبابا 10 رجب 1439 هـ الموافق 27 مارس 2018 م واس
اختار الائتلاف الحاكم في إثيوبيا أبي أحمد رئيسًا جديدًا لحكومة البلاد ليحل بدلاً من هايلي مريم ديسالين الذي استقال الشهر الماضي.
يذكر أن أبي أحمد من مواليد عام 1976 م يترأس "المنظمة الديمقراطية لشعوب أورومو"، التي تعد أحد الأحزاب التي تنتمي إلى الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية.
وقدم هايلي مريم ديسالين الذي كان يترأس الحكومة استقالته في 15 فبراير الماضي.
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