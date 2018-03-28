بروكسل 10 رجب 1439 هـ الموافق 27 مارس 2018 م واسخسر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم من منتخب بلجيكا بأربعة أهداف دون رد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم بالعاصمة البلجيكية بروكسل في إطار استعدادات الفريقين لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.وأنهى المنتخب البلجيكي الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما لوكاكو في الدقيقتين 13 و39 ، وفي الشوط الثاني ، أضاف ميشي باتشواي وكيفن دي بروين هدفين آخرين في الدقيقتين 77 و78 ليحقق الفريق الفوز في إطار استعداداته للمونديال.ودخل لاعبو المنتخب السعودي بتشكيل مكون من فواز القرني وحسن معاذ وعمر هوساوي ومعتز هوساوي ومنصور الحربي وعبدالله عطيف وتيسير الجاسم وحسين المقهوي وسالم الدوسري وفهد المولد ومحمد السهلاوي.وأجرى المدرب خوان أنطونيو بيتزي تبديلين دفعة واحدة، بإشراك محمد العويس وياسر الشهراني بدلا من فواز القرني وحسن معاذ مع انطلاقة شوط المباراة الثاني ، وسلمان المؤشر بدلا من محمد السهلاوي كما أخرج لاعب الوسط تيسير الجاسم، والدفع بعبدالله الخيبري بدلا منه ثم تعرض معتز هوساوي لإصابة أسفرت عن استبداله في الدقيقة 84 ونزول محمد جحفلي .// انتهى //04:02ت م