وألقى معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان، كلمة في افتتاح أعمال المنتدى، أكد فيها أن هذا الحدث يعكس مدى التزام المسؤولين الحكوميين ورواد الأعمال بالحوار لترسيخ العلاقات التجارية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.وأوضح معاليه أن المنتدى الثاني، اعتمد على النجاح والتقدم الذي حققه المنتدى العام الماضي في الرياض، وكان الحدث الرئيس في زيارة الرئيس دونالد ترامب الأولى إلى المملكة العربية السعودية كرئيس للولايات المتحدة الامريكية.وأشار معالي وزير المالية، إلى أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قضى الأسبوع الماضي وقتاً في واشنطن مع الرئيس ترامب ليعمل على تعزيز العلاقات بين البلدين، والقيام بذلك بطرق توفر فرصاً اقتصادية واستثمارية جديدة لمواطني كلا البلدين، إلى جانب نقل العلاقة الاستراتيجية طويلة المدى بين البلدين إلى آفاق جديدة.وقال معاليه : " إن المملكة العربية السعودية تمر بإصلاحات غير مسبوقة ومهمة من شأنها أن تحول المملكة العربية السعودية إلى المسار الذي يريده المواطن والقيادة السعودية "، لافتاً الانتباه إلى أن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، وتحفيز نمو القطاع غير النفطي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي، وزيادة فرص العمل، وتحسين مستويات المعيشة وبناء مجتمع نابض بالحياة.وأضاف معاليه : أنه تم الإعلان عن 12 برنامجًا لتحقيق الرؤية ، مثل برنامج التحول الوطني ، وبرنامج التوازن المالي الذي أطلق في عام 2016 ، وبرنامج صندوق الاستثمار العام، فيما ستنطلق هذا العام برامج رئيسية أخرى مثل : برنامج الخدمات اللوجستية وبرنامج القطاع المالي وغيرها .وتابع معاليه كلمته قائلاً : " إن الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية هما من الأهداف الأساسية لسياسات رؤيتنا التي ستخلق بيئة جذابة للأعمال التجارية وتمهد الطريق لنمو اقتصادي قوي وتحسين مستويات المعيشة ".وأكد الوزير الجدعان أن الإصلاحات المتبعة في المملكة أسهمت في تعزيز الإيرادات غير النفطية وتحسين كفاءة الإنفاق التي تساعد على خفض عجز الميزانية بنسبة 40% في عامين و 9% من الناتج المحلي الإجمالي.وأضاف معاليه : " نواصل تنفيذ إصلاحات الرؤية ونستمر في تعديل أسعار الطاقة المحلية للوصول إلى أسعار المقارنة، ونحن نهدف إلى خفض العجز في الميزانية والوصول إلى التوازن المالي بحلول عام 2023م "، مؤكدًا أن مستويات الديون في المملكة هي الأدنى بين مجموعة العشرين وأن الاحتياطات الدولية للمملكة تضعها في موقع قوي حيث تحتل المرتبة الرابعة عالمياً في هذا الشأن .كما قال معالي وزير المالية : " نعمل على زيادة الاستثمارات العامة بنسبة 15% باستخدام أموالنا التنموية لزيادة الاستثمارات في الاقتصاد، بما في ذلك المشاريع الكبرى الجديدة المعلنة مثل: البحر الأحمر، ونيوم، ومشروع القدية، كما أننا نعمل على تحسين الشفافية والقدرات المؤسساتية والعدالة من أجل بيئات عمل أفضل .// يتبع //04:30ت م