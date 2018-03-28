الرياض 10 رجب 1439 هـ الموافق 27 مارس 2018 م واسيشارك المنتخب السعودي لكرة الطاولة الفئات السنية ( أولمبي - شباب - ناشئين ) في بطولة غرب آسيا الدولية لكرة الطاولة التي تقام غدا .ووصلت بعثة المنتخب السعودي اليوم إلى المملكة الأردنية الهاشمية ، حيث يترأس البعثة رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة عبد العزيز السعيد ، كما ضمت البعثة المدربين فلاري سبلبيف و بندر العميري و نعمة العوامي والحكم الدولي حامد البدراني واللاعبين عبدالعزيز العباد و نايف الجدعي وصلاح المطيري وعبدالعزيز بو شليبي وعلي الخضراوي وسلطان الخميس وعبدالعزيز العمري وباسل الشايع وتركي المطيري وخالد الشريف وفهد القرني وسالم السويلم وخالد الحربي .ويشارك في البطولة منتخبات ( السعودية - الأردن - الإمارات- البحرين - سوريا - فلسطين - العراق ) .وأكد رئيس الاتحاد رئيس البعثة عبدالعزيز السعيد أن مشاركة المنتخبات السعودية بجميع فئاتها دليل على أهمية البطولة مشيرا إلى عزم المنتخب على المنافسة بقوة ورفع راية الوطن في مثل هذا المحفل الرياضي .// انتهى //04:42ت م