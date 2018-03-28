باريس 10 رجب 1439 هـ الموافق27مارس 2018 م واسفاز منتخب البرازيل لكرة القدم على منتخب ألمانيا بهدف دون رد اليوم ، فيما حقق منتخب إسبانيا فوزا كبيرا على الأرجنتين بستة أهداف مقابل هدف ضمن الاستعدادات لمونديال روسيا 2018 الصيف المقبل .وتعادلت إيطاليا مع مضيفتها إنجلترا بهدف لكل منهما ، وفاز صربيا على نيجيريا بهدفين دون رد ، وفوز بولندا على كوريا الجنوبية بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، وخسر فريق لوكسمبرج من النمسا بأربعة أهداف دون رد ، وفوز رومانيا على السويد بهدف دون رد ، وتعادل منتخب البوسنة والهرسك مع السنغال بدون أهداف .// انتهى //04:43ت م