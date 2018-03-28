الرياض 11 رجب 1439 هـ الموافق 28 مارس 2018 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :الملك سلمان يشكر زعماء الدول الشقيقة والصديقة لإدانتهم الاعتداء الحوثيخادم الحرمين: سنتصدى بحزم لأي محاولات عدائيةخادم الحرمين وولي العهد يعزيان بوتين في ضحايا حريق المركز التجاريولي العهد وغوتيرس يشهدان توقيع اتفاقية أممية سعودية لدعم الأعمال الإنسانية في اليمنتطوير التعاون وتعميق الشراكة وتوطين التقنية أبرز ملفات جولة ولي العهدالأمير محمد بن سلمان يقود الجهود لتعزيز مكانة المملكة وتحقيق رؤية 2030الأمير محمد بن سلمان: صواريخ «الحوثي» محاولة أخيرة يائسةولي العهد: أوبك وروسيا تبحثان تعاوناً نفطياً لفترة 20-10 سنةخالد بن سلمان: إيران تدعم الإرهاب وتاريخها القتل والدمارملك البحرين: ندعم إجراءات المملكة لصد الميليشيات الحوثية المدعومة من إيرانرئيس وزراء البحرين: المملكة ستظل شامخة في مساندة أشقائهاالأشرفي: ولي العهد ينشر الصورة الحقيقية للدين الإسلامي المعتدلشخصيات إسلامية ودولية: هجوم الحوثيين فاجر وللمملكة حق الدفاعملك إسبانيا السابق يصل إلى الرياض«الجزيرة» تزيف قضايا الأمة وتختلق الأكاذيب وتروج لتمزيق الأوطان العربية«كبار العلماء» تحذّر من قنوات التضليل والفتنةالبحرين تشكو الانتهاكات القطرية إلى منظمة الطيران المدنيغوتيريس لميانمار: أوقفوا التحريض ضد الروهينغاالانتخابات الرئاسية.. مصر على الطريق الصحيحأزمة سكريبال.. الأخطر في تاريخ نزاعات التجسس// يتبع //06:01 ت م 03:01جمت