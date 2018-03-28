الصحف السعودية
الأربعاء 1439/7/11 هـ الموافق 2018/03/28 م واس
الرياض 11 رجب 1439 هـ الموافق 28 مارس 2018 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
الملك سلمان يشكر زعماء الدول الشقيقة والصديقة لإدانتهم الاعتداء الحوثي
خادم الحرمين: سنتصدى بحزم لأي محاولات عدائية
خادم الحرمين وولي العهد يعزيان بوتين في ضحايا حريق المركز التجاري
ولي العهد وغوتيرس يشهدان توقيع اتفاقية أممية سعودية لدعم الأعمال الإنسانية في اليمن
تطوير التعاون وتعميق الشراكة وتوطين التقنية أبرز ملفات جولة ولي العهد
الأمير محمد بن سلمان يقود الجهود لتعزيز مكانة المملكة وتحقيق رؤية 2030
الأمير محمد بن سلمان: صواريخ «الحوثي» محاولة أخيرة يائسة
ولي العهد: أوبك وروسيا تبحثان تعاوناً نفطياً لفترة 20-10 سنة
خالد بن سلمان: إيران تدعم الإرهاب وتاريخها القتل والدمار
ملك البحرين: ندعم إجراءات المملكة لصد الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران
رئيس وزراء البحرين: المملكة ستظل شامخة في مساندة أشقائها
الأشرفي: ولي العهد ينشر الصورة الحقيقية للدين الإسلامي المعتدل
شخصيات إسلامية ودولية: هجوم الحوثيين فاجر وللمملكة حق الدفاع
ملك إسبانيا السابق يصل إلى الرياض
«الجزيرة» تزيف قضايا الأمة وتختلق الأكاذيب وتروج لتمزيق الأوطان العربية
«كبار العلماء» تحذّر من قنوات التضليل والفتنة
البحرين تشكو الانتهاكات القطرية إلى منظمة الطيران المدني
غوتيريس لميانمار: أوقفوا التحريض ضد الروهينغا
الانتخابات الرئاسية.. مصر على الطريق الصحيح
أزمة سكريبال.. الأخطر في تاريخ نزاعات التجسس
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