الرياض 11 رجب 1439 هـ الموافق 28 مارس 2018 م واسقام فريق علمي متخصص من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني - بناءاً على بلاغ أحد المواطنين - بزيارة لمواقع أثرية في حرتي العبيساء والجابرية بمحافظة الجموم بمنطقة مكة المكرمة للوقوف على المواقع ومسحها وتوثيقها وتسجيلها.وأفاد مدير عام التسجيل وحماية الآثار - رئيس الفريق - الدكتور نايف بن علي القنور أن هذه المواقع تمثل فترات زمنية متعاقبة تشمل عصور ما قبل التاريخ وصولاً للعصور الإسلامية المبكرة، وهي نموذج فريد لمواقع لاستيطان الزراعي والرعوي المبكر في المنطقة بشكل خاص والمملكة بوجه عام، حيث أتضح للفريق أن حرة العبيساء تحتوي على 16 موقعاً أثرياً رئيسياً ما بين دوائر حجرية ذات أحجام مختلفة ومنشآت وأحواض وقنوات مائية وأسوار وبعض الظواهر المعمارية، كذلك عثر في حرة الجابرية على عدد 9 مواقع أثرية رئيسة تماثل ما وجد بالعبيساء، وقد تم تسجيل وتوثيق جميع المواقع المكتشفة.وعبر الدكتور القنور عن شكره وتقديره للمواطن على تعاونه مع الهيئة، مبيناً أن توجيه سمو رئيس الهيئة يقضي بسرعة التفاعل والتعاون مع بلاغات المواطنين عن المواقع الأثرية وتقدير ذلك لهم، كون المواطن يعد شريك رئيس في حماية التراث الوطني واستدامته.ودعا جميع المواطنين إلى التقدم للهيئة بأي بلاغ من شأنه المحافظة على تراث الوطني .// انتهى //08:55ت م