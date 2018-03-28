إسلام آباد 11 رجب 1439 هـ الموافق 28 مارس 2018 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم رفض باكستان التشكيك في التزامها بمعايير السلامة النووية، وتأكيدها بأن جهودها في مجال السلامة النووية معروفة ومعترف بها على المستوى الدولي.وتابعت استنكار الجمعيات الإسلامية في باكستان للهجمات التي نفذتها الميليشيات الحوثية على المملكة العربية السعودية بالصواريخ الباليستية من داخل الأراضي اليمنية.وحذرت الصحف من تراجع احتياطي العملة الصعبة لدى باكستان بشكل سريع مما أدى إلى تراجع سعر الروبية الباكستانية مقابل الدولار الأمريكي خلال الأيام الماضية.وتطرقت إلى دعوة باكستان في مؤتمر طشقند إلى ضرورة التركيز على إيجاد حل سياسي للأزمة الأفغانية بدلاً من اللجوء إلى القوة العسكرية.وأشارت إلى قلق باكستان إزاء استمرار القوات الهندية في قصف مناطقها الحدودية عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.واهتمت بتصريح الرئيس الباكستاني ممنون حسين الذي جدد عزم باكستان على مواصلة الحرب التي تقودها ضد الإرهاب.أمنياً أخبرت الصحف عن نجاح قوات الأمن الباكستانية في القضاء على اثنين من العناصر الإرهابية بالقرب من الحدود مع أفغانستان.كما تابعت في الشأن الإقليمي تطورات انتخابات الرئاسة الجارية في مصر.// انتهى //09:20ت م