الرياض 11 رجب 1439 هـ الموافق 28 مارس 2018 م واستشارك الجمعية السعودية لطب العيون في المعرض الخامس الذي تنظمه جامعة الملك سعود ممثلة في إدارة الجمعيات العلمية بجامعة الملك سعود، الذي سيقام ضمن فعاليات الملتقى الخامس للجمعيات العلمية، على مدى يومين 4 - 5 إبريل 2018، وذلك في مركز مؤتمرات وفندق كراون بلازا بمدينة الرياض.وأبان نائب رئيس الجمعية الدكتور حاتم بن عبدالرحمن كلنتن اهتمام الجمعية بالمشاركة بهذا الملتقى الذي يعقد دورياً، وتشارك فيه هذا العام 52 من الجمعيات العلمية التي تعمل في خدمة المجتمع تحت مظلة إدارة الجمعيات العلمية بجامعة الملك سعود.وأوضح أن جناح طب العيون بالمعرض سيستقبل زواره لمدة يومين بجناح طب العيون رقم 15 ، حيث سيقوم أعضاء من الجمعية بفحص عيون الزوار وتقديم التثقيف الصحي، كما سيعرض بالجناح الفيلم التسجيلي الخاص بالتوعية بأمراض العيون، إضافة إلى التعريف بأهم المناسبات العلمية الخاصة بالعيون مع توزيع مطويات وملصقات التوعية بأمراض العيون الشائعة وطرق الوقاية منها ومكافحة أسبابها.// انتهى //09:33ت م