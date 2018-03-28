نجران 11 رجب 1439 هـ الموافق 28 مارس 2018 م واستواصل لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران أمس، جولاتها الميدانية على الأنشطة المستهدفة بالتوطين، بهدف التأكد من تطبيق قرار توطين الوظائف التي يمكن شغلها بالسعوديين.وأبان أمين لجنة توطين الوظائف بالمنطقة عبدالله الدوسري، أن اللجنة قامت بجولة ميدانية على62 محلًا بأحد المولات التجارية بنجران، أسفرت عن ضبط 31 وافداً مخالفاً، وتم تحويلهم لفرع وزارة العمل بالمنطقة لاستكمال إجراءاتهم واتخاذ اللازم بحقهم، مؤكداً أن الحملات الميدانية مستمرة خلال الفترتين الصباحية والمسائية على جميع الأنشطة المستهدفة بالتوطين في المنطقة، داعيًا أصحاب الأعمال المستهدفة بالتوطين إلى المسارعة بتوظيف السعوديين والاستفادة من المهلة المتبقية لهم قبل تطبيق القرار على باقي الأنشطة.// انتهى //09:38ت م