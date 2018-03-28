الرياض 11 رجب 1439 هـ الموافق 28 مارس 2018 م واسأطلقت وزارة الصحة حملة توعوية للتعريف بحقوق المرضى ولمساعدتهم في الحصول عليها، وذلك تحت شعار "يحق لك".وتعد هذه الحملة من المشروعات التوعوية التي تتواكب مع رؤية المملكة 2030 وحرصها على المواطن.وأوضحت الصحة أنه تم إعادة صياغة الحقوق الموجودة في المستشفيات لتكون أوضح وأسهل للوصول إليها إذ تسعى لتعريف المرضى بحقوقهم بطرق مبتكرة وجذابة وغير تقليدية لإيصال الرسائل للمريض عند مراجعته المرافق الصحية، كما تم نشر مقطع فيديو للتعريف بحقوق المرضى، إضافة إلى إعداد ملصقات توضيحية للتعريف بحقوق المرضى، حيث لاقت الحملة تفاعلاً كبيراً على منصات التواصل الاجتماعي تحت هاشتاق #يحق_لك.يذكر أن الصحة أعلنت مؤخراً عن بدء العمل بمبادرة "كلنا مسؤول" كإحدى خطوات التحول إلى تجربة المريض، حيث سيتم تفعيلها في عدد من المستشفيات في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، وتهدف المبادرة إلى تقريب وجهات النظر والاستماع الفعّال للمرضى وزيادة الألفة بين مقدمي الخدمة "مديرو المستشفيات" ومتلقيها "المرضى وذويهم"، وإيصال صوت متلقي الخدمة مباشرة إلى المسؤولين، إضافة إلى تلمس ومعرفة المسؤولين لاحتياجات المرضى وإيجاد الحلول الناجحة والفعّالة للمشكلات التي يطرحها المرضى وذويهم من وجهة نظرهم وتفعيل دور لجان حقوق وعلاقات المرضى في المنشآت الصحية.وتتمحور فكرة المبادرة حول عقد اجتماع دوري لمديري وقادة المنشأة مع مجموعة من المرضى وذويهم يتم فيها طرح جميع المشكلات والخدمات الطبية ووضع الحلول والمقترحات ومناقشتها مع الطرفين مع تحديد جدول زمني لتنفيذها.وتتضمن آلية المبادرة تنظيم لقاءات دورية كل 3 أشهر من قبل إدارات حقوق وعلاقات المرضى بالمنشآت الصحية في المنطقة وتكوين لجنة من قيادي المنشأة تتكون من "مدير المنشأة، الطاقم الطبي، رئيس إدارة حقوق وعلاقات المرضى في المنشأة، التمريض، التغذية والصيدلة، الخدمات المساندة".وتسعى وزارة الصحة من خلال هذه المبادرة لتحقيق العديد من الخطوات الإيجابية ومنها إشعار المرضى بقرب المسؤول منهم، وإمكانية حل المشكلة في المنشأة، وسرعة الإنجاز وتوفير الوقت، ورفع مستوى فعالية الخدمات من خلال رؤيتها من زاوية المريض، رفع نسبة رضا المرضى عن المنشأة.كما أن من أبرز المهام المناطة بمركز تجربة المريض التخطيط لتعزيز وتطوير آليات التفاعل مع مراجعي المنشآت الصحية من المرضى وذويهم، بما يضمن إتاحة الفرصة لهم لإبداء وجهات نظرهم وملاحظاتهم حول الخدمات الصحية المقدمة لهم، وكذلك إعداد وتطوير سياسات وإجراءات العمل المتعلقة بحقوق وعلاقات المرضى وآليات التعامل مع شكاويهم وملاحظاتهم بهدف تحقيق رضا المرضى وذويهم، إضافة إلى دراسة الشكاوى المتعلقة بالمرضى وذويهم المحالة إلى مركز تجربة المريض والملاحظات المرفوعة من إدارات حقوق وعلاقات المرضى بالمناطق، والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفق الإجراءات المعتمدة.// انتهى //09:53ت م