طرابلس 11 رجب 1439 هـ الموافق 28 مارس 2018 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم إدانة رئيس مجلس النواب الليبي عقيله صالح للهجمات التي نفذتها الميليشيات الحوثية على المملكة العربية السعودية بالصواريخ الباليستية من داخل الأراضي اليمنية ، واستهدفت المدنيين والمنشآت المدنيـة وذلك فـي استمـرار لمـا ترتكبه هــذه الميليشـيـات من جرائم واعتداءات تزعزع أمـن المنطقــة ودول الجوار ، معلنا التضامن مع المملكة للحفاظ على أراضيها.وأشارت الصحف إلى قرارات المجلس الرئاسي الليبي التي أصدرها منها الخدمية والتي تهم الصحة والتعليم ومنها الإقتصادية بخصوص الإستيراد للسلع الغذائية والتى من شأنها رفع المعاناة عن المواطن ، داعية إلى ضرورة تنفيذ تلم القرارات التى وصفتها بالحيوية من أجل حلحلة الأوضاع والخدمات في الشارع الليبي.وبينت تأكيد السفير البريطاني لدى ليبيا فرنك بيكر، من مدينة بنغازي أن بريطانيا تقف مع الليبيين صفاً واحداً في محاربة الإرهاب، موضحًا أن موقف بلاده مسانداُ لليبيا، في بناء دولة آمنة ومستقرة ومزدهرة، داعيا كافة الأطراف الليبية إلى ضرورة التوحد من أجل مكافحة الإرهاب .// انتهى //10:01ت م