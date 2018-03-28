بيروت 11 رجب 1439 هـ الموافق 28 مارس 2018 م واسأبرزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم تأكيد مجلس الوزراء الذي التأم أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - في الرياض أمس، تصدي المملكة بكل حزم لأي محاولات عدائية تستهدف أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها.وسلطت الضوء محلياّ ً على المقررات التي انبثقت عن مجلس الوزراء اللبناني الذي عقد جلسة أمس للبتّ في ملفات اقتصادية ومالية عالقة في البلاد .وتابعت الأنباء المتعلقة بمستجدات الميدان السوري مبرزة تأكيد المرصد السوري لحقوق الإنسان، وقوع اشتباكات عنيفة أمس، في القسم الشمالي من الغوطة الشرقية بين قوات نظام الأسد ، وقوات المعارضة من جهة أخرى .وأشارت الصحف إلى المباحثات التي أجراها الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع وزير الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة في رام الله أمس .وواكبت الاجتماع الطارئ الذي عقده وزراء خارجية أفريقيا في أديس أبابا أمس لإنعاش عملية السلام بجنوب السودان .وتطرقت إلى تأكيد مبعوث الأمم المتحدة الى ليبيا، غسان سلامة، أن كل يوم يمر على انقسام المؤسسات في ليبيا هو يوم ظالم في حق الشعب، ويكلف الاستقلال والاستقرار .// انتهى //10:01ت م