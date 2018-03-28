صبيا 11 رجب 1439 هـ الموافق 28 مارس 2018 م واسدشن رئيس مركز قوز الجعافرة التابع لمحافظة صبيا أحمد بن جابر العقدي أمس، برنامج "المشي للصحة" الذي ينظمه فريق مشاة الساحل بمشاركة عدد من الجهات الحكومية تحت شعار " شكراً قواتنا المسلحة "، بحضور مديري الدوائر الحكومية بالمركز، وذلك في ممشى حديقة الرجيع.وأوضح رئيس فريق مشاة الساحل محمد بن أبو طيرة الجعفري, في كلمة خلال حفل التدشين أن البرنامج الذي يشتمل على العديد من الفعاليات التوعوية والتثقيفية يهدف إلى توعية وتثقيف أفراد المجتمع بأهمية المشي الصحي, وتعزيز نمط الحياة الصحي وممارسة النشاط الرياضي في المجتمع، لدوره الفاعل في بناء أجيال صحية، ومن أهمها رياضة المشي لما لها من تأثير إيجابي في تقوية الجسم ومقاومته للأمراض وبالأخص أمراض العصر مثل السكري والسمنة وأمراض القلب وغيرها.بعد ذلك ألقى رئيس مركز قوز الجعافرة, كلمة أكد فيها حرص المركز على خدمة المجتمع وتلبية رغبات وتطلعات الناس سواءً كانت رياضية أو اجتماعية أو أسرية، مشيراً إلى أن فريق مشاة الساحل، الشريك الاستراتيجي لتنفيذ هذه الفعالية، والذي يحرص على تقديم المزيد من الفعاليات التي تهم كافة شرائح المجتمع، مقدماً شكره لكافة الجهات التي شاركت في تنفيذ هذه الفعالية.// انتهى //10:09ت م