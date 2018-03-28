القاهرة 11 رجب 1439هـ الموافق 28 مارس 2018 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد مجلس الوزراء الذي اجتمع أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - في الرياض أمس، تصدي المملكة بكل حزم لأي محاولات عدائية تستهدف أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.وأشارت الصحف إلى قيام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض، بزيارة مستشفى الشميسى أمس للاطمئنان على حالة المواطنين المصريين الثلاثة الذين أصيبوا جراء إطلاق جماعة الحوثي صواريخ باليستية تجاه الرياض.وواصلت الصحف متابعتها للانتخابات الرئاسية المصرية لليوم الثاني على التوالي وسط مشاركة كثيفة من الناخبين للإدلاء بأصواتهم في لجان الاقتراع بمختلف أنحاء الجمهورية.ولفتت الصحف الانتباه إلى إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة، أن طائرتين مقاتلتين قطريتين اقتربتا بصورة خطيرة من طائرتي ركاب إماراتيتين، في المجال الجوي البحريني أمس الأول وذلك في حادثة هي الثالثة من نوعها.// انتهى //10:09ت م