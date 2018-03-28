الرياض 11 رجب 1439 هـ الموافق 28 مارس 2018 م واستقرير وكالة تونس إفريقيا للأنباء ضمن النشرة السياحية لاتحاد وكالة الأنباء العربية (فانا)كشفت وزارة الفلاحة في تونس أن عدد تصاريح الاستثمار لدى مصالح وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بلغت 1763 تصريحًا خلال أول شهرين لعام 2018، مسجلة بذلك نسبة نمو بلغت 61,2 % من حيث العدد و22,2 % من حيث القيمة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017 م، مبينة أن نسبة نمو التصريح بالاستثمار، متفاوتة بين الجهات حيث تراوحت بين 1,9 % بإقليم الشمال الشرقي، و123,2 % بإقليم الشمال الغربي، في حين شهد إقليمي الوسط الغربي والجنوب الشرقي تراجعًا بنسبة 2,6 % و9,5 %.وبينت الوزارة أن الاستثمارات المصرح بها في مختلف الأنشطة خلال شهر يناير 2018 حافظت على حصتها التقليدية باستثناء نشاط التحويل الأولي المندمج الذي عرف تطورا ملحوظا بفضل الاستثمار في نشاط الخزن المبرد واستخراج الزيوت حيث تطورت نسبة مساهمة أنشطة التحويل الأولي المندمج في هيكلة الاستثمارات الفلاحية من 4% خلال الشهرين الأولين من سنة 2017 إلى 10% خلال نفس الفترة من سنة 2018.وأفادت أن الاستثمارات المصرح بها في مكونة التجهيزات مثلت 53,3 % من مجموع الاستثمارات، ما يعكس وعي المستثمرين بضرورة تحديث وتعصير التجهيزات لضمان مردودية أفضل وللتمتع بالامتيازات التي أقرها القانون لتحسين الأداء الاقتصادي للمستغلات الفلاحية.ولدفع عجلة التنمية في تونس وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة 2063 للاتحاد الأفريقي، تولى وزير الشؤون الخارجية في تونس خميّس الجهيناوي، خلال ترأسه الوفد التونسي المشارك في أشغال القمة الأفريقية الاستثنائية، الوقيع على اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرّة الأفريقية، حيث تهدف الاتفاقية إلى تأسيس أكبر منطقة تبادل حر في العالم تجمع 54 دولة.وسيخلق انضمام تونس للاتفاقية، فرصا أمام المستثمرين لدخول الأسواق الأفريقية في مجال الاستثمار والتجارة، كما ستمكن منطقة التبادل الحر في إفريقيا من دفع عجلة التنمية وتوفير فرص العمل للشباب داخل القارة.ولدعم الناشئة أطلقت تونس برنامج أوروبي لدعم المؤسسات الناشئة بقيمة 25 مليون يورو، (حوالي 75 مليون دينار)، ويسعى البرنامج إلى تقديم التمويل المناسب لإطلاق 1000 مؤسسة جديدة في جميع مناطق تونس، بهدف النهوض ودفع المبادرة الخاصة وتطوير المشاريع الجديدة، بما يجعل من تونس مركزًا لريادة الأعمال لأفريقيا.ويعد الاتحاد الأوروبي الشريك الأول لتونس، وقد استفادت بقروض وهبات بقيمة تناهز 7ر9 مليارات يورو (حوالي 29 مليار دينار) واستفاد نحو 60 ألف شاب، منذ سنة 2012، بقروض صغيرة منحها الاتحاد الأوروبي لإطلاق أو تنمية مشاريعهم.وفي تصريحات صحفية، أوضح المفوض الأوروبي لسياسة الجوار، يوهانس هان، أن تونس والاتحاد الأوروبي بصدد التحضير لبلورة خارطة طريق مشتركة، بهدف مساعدة تونس على تجاوز الصعوبات التي تواجهها، لا سيما تنفيذ الاصلاحات المبرمجة وتحقيق اهدافها التنموية، مؤكداً أن الاتحاد ملتزم بمساعدة تونس، وأن قيمة الدعم المالي المبرمجة تقدر ب 9,7 مليار يورو.وعلى الصعيد السياحي تمتلك تونس العديد من المقومات السياحية، وتتوفر فيها العديد من التضاريس المتنوعة كتونس العاصمة وضواحيها، وشمال البلاد، وزغوان وما جاورها، والساحل الشرقي، والوسط والجنوب، علاوة على جربة والجنوب الكبير.ويمكن الزائر إلى تونس اكتشاف العديد من خصائص البلاد ولا سيما تاريخها وثقافتها واقتصادها، حيث تشارك تونس في الصالون العالمي للسياحة بباريس الذي يستقطب ما يزيد عن 100 ألف زائر اليها، ويقدم ما يفوق 500 وجهة سفر عبر مختلف أنحاء العالم.// انتهى //10:29ت م