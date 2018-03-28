عام / محافظ ينبع يؤكد الدور الفاعل للمرأة في المجتمع
الأربعاء 1439/7/11 هـ الموافق 2018/03/28 م واس
ينبع 11 رجب 1439 هـ الموافق 28 مارس 2018 م واس
التقى محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي ،أمس بمقر المحافظة مساعد وكيل جامعة طيبة للفروع المشرف على فرع الجامعة بينبع الدكتور عبد العزيز الردادييرافقه عدد من المسؤولين وطالبات نادي " ارتقاء التوعوي " بالفرع .
وأكد المحافظ أهمية الدور الذي تضطلع به المرأة في المجتمع ومنها نادي " ارتقاء التوعوي " الهادف إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي في مختلف المجالات .
من جانبه أشار الدكتور الردادي الى أهمية الشراكات المجتمعية لاسيما دور المحافظة في خدمة المؤسسات الخدمية والتعليمية بينبع .
واستعرض وكيلة الدراسات الجامعية بفرع ينبع الدكتورة رويده سمان خلال اللقاء رؤية ورسالة وأهداف وكالة عمادة شؤون الطالبات بفرع الجامعة والأندية الطلابية التابعة لها وإنجازاتها وخططها المستقبلية.
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11:25ت م