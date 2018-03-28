ينبع 11 رجب 1439 هـ الموافق 28 مارس 2018 م واسالتقى محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي ،أمس بمقر المحافظة مساعد وكيل جامعة طيبة للفروع المشرف على فرع الجامعة بينبع الدكتور عبد العزيز الردادييرافقه عدد من المسؤولين وطالبات نادي " ارتقاء التوعوي " بالفرع .وأكد المحافظ أهمية الدور الذي تضطلع به المرأة في المجتمع ومنها نادي " ارتقاء التوعوي " الهادف إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي في مختلف المجالات .من جانبه أشار الدكتور الردادي الى أهمية الشراكات المجتمعية لاسيما دور المحافظة في خدمة المؤسسات الخدمية والتعليمية بينبع .واستعرض وكيلة الدراسات الجامعية بفرع ينبع الدكتورة رويده سمان خلال اللقاء رؤية ورسالة وأهداف وكالة عمادة شؤون الطالبات بفرع الجامعة والأندية الطلابية التابعة لها وإنجازاتها وخططها المستقبلية.// انتهى //11:25ت م