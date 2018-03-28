الرياض 11 رجب 1439 هـ الموافق 28 مارس 2018 م واستنظم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الأربعاء القادم, منتدى مؤشرات سوق الاتصالات وتقنية المعلومات, برعاية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، بحضور معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز بن سالم الرويس، ومعالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن سليمان التخيفي.وتهدف الهيئة من خلال إقامة المنتدى إلى عرض ومناقشة المؤشرات والإحصاءات الخاصة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث يتضمن جدول أعمال المنتدى عدة عروض مرئية حول النتائج النهائية للدراسات المسحية التي قامت بها الهيئة مؤخراً، بالإضافة إلى حلقات نقاش حول مستقبل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، واستخدامات الإنترنت.يشار إلى أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تضطلع بمهمة جمع وتحليل ونشر البيانات والإحصاءات والمؤشرات الخاصة بنشاط الاتصالات وتقنية المعلومات من خلال قاعدة بيانات ومعلومات ضخمة تم إنشاؤها باستخدام البيانات والأرقام التي يتم استقاؤها من مقدمي الخدمات والجهات الإحصائية ذات العلاقة، وتوفر بذلك معلومات وبيانات ذات موثوقية لعدة جهات محلية ودولية، إضافة إلى إجراء دراسات لسوق الاتصالات وتقنية المعلومات بسوق المملكة متضمنة دراسات استقصائية للخدمات المتوفرة فيه، وسلوك المستخدمين، وعاداتهم في التعامل مع هذه الخدمات، ومستوى رضاهم عنها.وتشمل هذه الدراسات أيضاً تحليلاً كمياً ونوعياً لمدى التطور والإقبال على هذه الخدمات، ومدى استخدام التقنيات وانتشارها؛ لمعرفة اتجاهات السوق الحالية، والتوقعات المستقبلية.ودعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عموم المهتمين والمختصين لحضور فعاليات المنتدى والتسجيل من خلال الرابط التالي:https://portalservices.citc.gov.sa/E-Services/Registration/Registration.aspx.// انتهى //11:27ت م