صبيا 11 رجب 1439 هـ الموافق 28 مارس 2018 م واسنظمت أمانة إدارة التعليم بمحافظة صبيا اليوم، دورة تدريبية بعنوان "إدارة المهام"، وذلك بقاعة التدريب بالإدارة.وتناولت الدورة التي حضرها عدد من القيادات الإدارية من رؤساء ورئيسات الأقسام ومديري مكاتب التعليم التابعة للإدارة، العديد من المحاور منها التعريف بإدارة المهام وأهميتها في عمليات التخطيط، وبرمجيات إدارة المهمة، بهدف إكساب المشاركين المهارات اللازمة في إدارة المهام، وتنمية وتطوير خبراتهم في مجال التعليم لتحقيق رؤية المملكة 2030.// انتهى //11:30ت م