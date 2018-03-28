أبها 11 رجب 1439 هـ الموافق 28 مارس 2018 م واسواصلت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ، ممثلة في إدارة التدريب والابتعاث، استكمال رحلات قافلة التطوير المهني المتنقلة، بالتعاون مع إدارة النشاط الطلابي.وأفاد مدير إدارة التدريب والابتعاث سفر البريدي، أن القافلة تأتي استكمالا لمشروع التدريب المتنقل للخطة المعدة مسبقا، بهدف التطوير المهني للمعلمين، وتدريبهم من خلال إقامة عدد من الورش التدريبية في استراتيجيات التدريس، فيما يتم تدريب الطلاب على الفنون المختلفة.يذكر أن المحطة القادمة ستكون في إحدى مدارس أحد رفيدة، وتستمر لتشمل بقية المدارس المستهدفة حسب الخطة المعدة لذلك.// انتهى //11:44ت م