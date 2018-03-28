الخوخة / الحديدة 11 رجب 1439 هـ الموافق 28 مارس 2018 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، سلالاً غذائية في قرى الريف والقطابا والكدح في مديرية الخوخة في محافظة الحديدة يستفيد منها 1398 فردا، من إجمالي السلال المخصصة للمحافظة، والبالغة 22273 سلة غذائية، ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة.ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز، التي وصلت حتى الآن 203 مشروعات متنوعة في جميع القطاعات الإنسانية شملت مناطق اليمن كافة دون استثناء.// انتهى //11:45ت م