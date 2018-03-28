مكة المكرمة 11 رجب 1439 هـ الموافق 28 مارس 2018 م واسقدم مستشفى الملك عبد العزيز بالعاصمة المقدسة خدماته الطبية والعلاجية لـ 1042962 مريضاً خلال النصف الأول من العام الجاري 1439هـ.وبينت صحة مكة المكرمة أنه بلغ مجموع المرضى الذين دخلوا إلى المستشفى 3431 مريض، فيما بلغ عدد الذين تمت معاينتهم بقسم الطوارئ 85645 مريضا، والذين راجعوا عيادات المستشفى 67799 مراجعا، فيما أجريت 1095 عملية كبرى و 495 جراحة مناظير و 291 جراحة اليوم الواحد، كما بلغ عدد المرضى الذين أجريت لهم فحوصات مخبرية 894466 مريضا، وأجريت 50740 فحصا بالأشعة .// انتهى //11:47ت م