محايل 11 رجب 1439 هـ الموافق 28 مارس 2018 م واسافتتح مدير التعليم بمحايل منصور بن عبدالله آل شريم أمس، قاعة شهداء الوطن بمدرسة الرافعي بمركز بحر أبوسكينه التابع لمحافظة محايل، بحضور مدير مكتب التعليم بالمركز علي بن موسى الطاير.ثم تجول مدير التعليم والحضور داخل القاعات الدراسية واطلع على العيادة الصحية، كما شهد عدد من التطبيقات الذكية التي تنفذها المدرسة.عقب ذلك بدئ الحفل المعد بهذه المناسبة بالقرآن الكريم، ثم شاهد الجميع عرضاً مرئياً عن عاصفة الحزم وإعادة الأمل.ثم ألقى مدير التعليم كلمة شكر من خلالها منسوبي مدرسة الرافعي على مبادراتهم التقنية ووفائهم بتخصيص قاعة باسم شهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم فداء لتراب هذا الوطن الغالي، وطالب من جميع طلاب المدرسة بأخذ الحيطة والحذر من الأفكار الضالة والجماعات المنحرفة المخالفة لتوجه الدولة - أيدها الله -.وفي نهاية الحفل كرم مدير التعليم أبناء شهداء الوطن والمصابين على الحد الجنوبي، والطلاب المنتظمين دراسياً والقائمين على برنامج الفصول الذكية والرعاة الرسميين لبرامج المدرسة.// انتهى //11:50ت م