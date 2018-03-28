بروكسل 11 رجب 1439 هـ الموافق 28 مارس 2018 م واساعتمدت المفوضية الأوروبية في بروكسل وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي اليوم خطة عمل لإنشاء ما يعرف بمنطقة "شنغن العسكرية" لتسهيل نقل القوات والمعدات ذات الطابع العسكري داخل الاتحاد الأوروبي ورفع عدد من المعوقات وإرساء بعض التدابير والإجراءات الادارية التي تعالج النقص الحاد في البنية التحتية المكرسة لغرض النقل العسكري بصفة عامة.وقال الجهاز التنفيذي الأوروبي في بيان له إنه تم القيام في خطوة أولى بجرد يتضمن احتياجات النقل العسكري وتحديد البنى التحتية التي يمكن استخدامها مستقبلا بين الدول الأعضاء ورفع العراقيل على الحدود الداخلية.وعلى غرار إلغاء الحدود الداخلية لتسهيل حركة تنقل الأشخاص ضمن ما يعرف بنظام شنغن الأمني يهدف التحرك الجديد إلى إقامة فضاء عسكري مشترك قد يكون موازيا أو مكملاً للفضاء العسكري الأطلسي القائم.// انتهى //11:54ت م